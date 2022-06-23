انفصل عن شاكيرا بأسابيع…ظهور جيرارد بيكيه مع امرأة أخرى

نجلاء مزيان _ هبة بريس

عقب أسابيع قليلة عن انفصال نجم برشلونة جيرارد بيكيه عن شريكته المغنية الكولومبية شاكيرا، شوهد بيكيه رفقة شقراء و هما يستمتعان بأمسيتهما.

ورغم اختيار نجم برشلونه عدم التعليق على موضوع انفصاله عن شاكيرا، و حرصه على الاختفاء و الإبتعاد عن الأضواء لفترة من الوقت، إلا أنه تم تصويره لأول مرة رفقة فتاة شقراء.

وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، سافر بيكيه إلى ستوكهولم لحضور القمة الدولية التي تحمل عنوان “عقول رائعة”، حيث تلتقي شخصيات ناجحة من مختلف أنحاء العالم.

وفي سياق متصل، أكدت كاترين زيتوميرسك، المدونة السويدية التي حضرت المناسبة، أن لاعب برشلونة بيكيه كان بصحبة فتاة شقراء، قائلة: “كان يرتدي سترة مع قبعة سوداء مثل الجميع، لأنها كانت حفلة خاصة للغاية”.

و يذكر أن الانفصال جاء بعد علاقة استمرت نحو 11 عامًا وأثمرت عن طفلين، ويشار أن الزوجان قد انفصلا بالفعل قبل أشهر قليلة من الإعلان الرسمي، وفقًا لوسائل الإعلام الإسبانية.

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