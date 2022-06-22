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الرباط..اعتقال نصاب احتال على ضحاياه عبر الهاتف بعبارة شهيرة “ربحتو معانا

2022-06-22 / 22:59
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هبة بريس - الرباط

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، يوم أمس الثلاثاء 21 يونيو الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 40 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال هويات وصفات وهمية.

وكان المشتبه فيه قد انتحل هويات وصفات وهمية لإيهام أربعة أشخاص بكونهم فازوا بجوائز يهديها أحد الأسواق الممتازة، حيث أوقعهم في الغلط التدليسي وسلبهم مبالغ مالية أرسلوها عبر تحويلات بنكية، وذلك قبل أن تمكن الأبحاث والتحريات المنجزة من تحديد هويته وتوقيفه بالمنطقة القروية “الدروة” بضواحي مدينة برشيد.

وقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيه عن حجز بطاقة تعريفية في اسم الغير، ومجموعة من الهواتف والبطاقات البنكية، فيما أظهرت عملية تنقيط المشتبه فيه أنه يشكل موضوع مذكرات بحث صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بمدن مراكش ومكناس وبني ملال والجديدة والدار البيضاء، وذلك للاشتباه في تورطه في عدة قضايا مماثلة للنصب والاحتيال.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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