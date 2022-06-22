مونديال قطر.. السجن بانتظار من يمارس الجنس خارج إطار الزواج
هبة بريس - وكالات
نقلت صحيفة “ميرور” البريطانية، عن مصدر مطلع، قوله إنّ عقوبة ممارسة الجنس “خارج نطاق الزواج”، لمشجعي كأس العالم في قطر تصل إلى سبع سنوات، ذلك أن الجنس خارج نطاق الزواج غير قانوني في دولة قطر.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ الجماع بين الأشخاص من نفس الجنس (المثلية) غير قانوني أيضًا في قطر، ويمكن أن يؤدي إلى عقوبة السجن.
وأضاف المصدر: “إن شرب الكحوليات وثقافة الحفلات بعد الألعاب، وهي السائدة في معظم الأماكن، ممنوعة منعا باتا”.
كما أوضحت صحيفة دايلي ستار البريطانية الموثوقة أن هذا القرار يشمل كذلك اللاعبين الغير متزوجين.
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5 تعليقات
نعم القرار الصائب و على الفيفا عدم التحيز و على الجمهور احترام تقاليد و عادات الدولة المضيفة بالتوفيق ان شاء الله
رجال و نساء قطريين يستحقون كل تقدير و احترام ، يرفعون لنا رؤوسنا بكل عز أمام الأمم !!!! شكرا.
للمسلم اتفق، بس انك تفرضه على غير المسلم لايجوز، لكم دينكم ولي الدين، وفي نفس الوقت مع المنع في الاماكن العامة واحترام ثقافة المجتع الاسلامي،
بصراحة خبر مفرح يجعلك تفتخر بعروبتك وانتماءك
سنزئ ماذا ستفعل قطر حينما يقاطع الغرب بصفة خاصة والعالم الغير الاسلامي مونديال قطر ونشاهد ملاعب فارغة من المشجعين حيتها سيدركون خطاهم الفادح هههه