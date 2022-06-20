أزيد من نصف مليون مترشحة ومترشحا يجتازون امتحانات البكالوريا
الصورة من الارشيف

انطلاق امتحانات البكالوريا بمختلف مؤسسات المملكة

2022-06-20 / 09:15
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هبة بريس - الرباط

انطلقت صباح يومه الإثنين، امتحانات نيل شهادة الثانية بكالوريا، بمختلف مؤسسات الثانوية التأهيلية بالمملكة.

وبلغ عدد المترشحين للامتحانات هذه السنة، أزيد من 557 ألف و864 مترشحة ومترشحا نصفهم إناثا.

وتم تسخير 1520 مركزا للامتحان لإجراء الاختبارات وتصحيح ما يناهز 4 ملايين ورقة اختبار.

كما تم تشكيل خلايا اليقظة والتتبع مركزيا ومحليا لمواكبة وتأمين محطات هذا الامتحان الوطني، قبل و خلال إجراء الاختبارات، ضمانا لتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.

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