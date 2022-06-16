تازة.. احتراق حوالي 185 هكتارا من الغطاء الغابوي .

2022-06-16 / 23:44
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هبة بريس _ تازة

تدخلت، صباح اليوم الخميس، 3 طائرات من نوع “كنادير” للمساهمة في إطفاء الحريق الذي شب، منذ مساء أمس الأربعاء، بغابة بوكربة بإقليم تازة وأتى على مساحة كبيرة من الهكتارات من الغطاء الغابوي.

مصدر ل ” هبة بريس ” قال أن المديرية الجهوية للمياه والغابات نفذت عبر الطائرات المذكورة من صباح اليوم الاربعاء، 5 طلعات على مواقع الحريق بعد تزويدها بالمياه من حقينات سد باب لوطا بتاهلة .

و أضاف ذات المصدر، أن تدخل 3 طائرات “كناديير” من نوع “توربو تراش”، ذات اليوم شكل فارقا كبيرا في جهود إطفاء ألسنة النيران من الإنتشار خصوصا أن المنطقة وعرة التضاريس ، وعرفت عملية الإطفاء

مجهودات جبارة من مختلف المتدخلين، حيث شارك على الأرض 430 شخصا في إخماد هذا الحريق، يتكونون من عناصر الوقاية المدنية والقوات المساعدة والدرك الملكي والسلطات المحلية وعناصر المياه والغابات، فضلا عن عناصر تابعة للقوات المسلحة الملكية المغربية بالإضافة إلى تواجد عامل الإقليم بنفسه مع المتدخلين بالغابة المذكورة.

الحريق وحسب ذات المصدر، أتى على حوالي 185 هكتارا من الغطاء الغابوي، يتكون على الخصوص من أشجار الصنوبريات بأنواعها الثلاثة، و لم يخلف الحادث خسائر بشرية أو في ممتلكات المواطنين.

و كما أشرنا في الموضوع السابق، أن عوامل الرياح وارتفاع درجة الحرارة، كانت سببا رئيسيا في صعوبة السيطرة على الحريق، كما أن جميع فرق الإطفاء وجدت صعوبة في التغلب على ألسنة النيران التي إلتهمت ، أشجار كثيفة يصعب التنقل بينها حسب ذات المصدر

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