طنجة.. شخص متهور يستولي على سيارة إسعاف ويتعرض لحادث

2022-06-14 / 13:05
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هبة بريس - مكتب طنجة

شهدت منطقة “مسنانة ” أمس الاثنين حالة استنفار كبيرة ،بعدما اقدم شخص “متهور” على الاستيلاء على سيارة اسعاف قبل ان يتعرض لحادث بالمنطقة المذكورة .

وحول تفاصيل الواقعة التي استنفرت السلطات الامنية ، فقد عمد شخص كان في حالة غير طبيعية على تهديد عناصر الوقاية المدنية الذين كانوا بصدد التدخل لاسعاف شخص تعرض للضرب ، قبل ان يعمد المعني بالامر الى الاستيلاء على سيارة الاسعاف والتوجه بها صوب مجرى وادي بمنطقة مسنانة.

وقد جرى اعتقال المعني بالامر وفتح تحقيق من طرف المصالح الامنية لتحديد ملابسات الواقعة .

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