طنجة.. توقيف مروجي أجهزة إلكترونية تستعمل لأغراض الغش في الامتحانات

2022-06-13 / 21:01
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هبة بريس – مكتب طنجة 

تمكنت عناصر فرقة الاستعلام الجنائي و الدعم التقني للأبحاث بتنسيق مع فرقة مكافحة الجريمة المعلوماتية التابعين  للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة ، مساء اليوم الاثنين 13 يونيو الجاري، من توقيف 03 طلاب يبلغون من  العمر مابين 20  و 23 سنة، يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج أجهزة إلكترونية مهربة تستعمل لأغراض الغش في الامتحانات المدرسية.

وكانت مصالح الأمن الوطني بطنجة قد رصدت إعلانات منشورة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض للبيع أجهزة إلكترونية موجهة للاستعمال في الغش في الامتحانات الدراسية، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية  المشتبه فيهم و استدراجهم  وتوقيفهم وهم في حالة تلبس بحيازة وترويج هذه الأجهزة المهربة.

وقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخل منزل أحد المشتبه فيهما عن حجز 04 اجهزة من نوع Vip Pro مرفوقة ب03 سماعات دقيقة لاسلكية اضافة الى ثمانية واجهات لنفس الاجهزة ، علاوة على 59 بطارية تخص هذه الأجهزة الإلكترونية. و مجموعة من الشرائح الهاتفية و  25 حاملة شرائح تستعمل في عمليات الغش .، و هواتف نقالة.

وقد تم إخضاع  اثنان من الطلبة المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر، في حين يتابع الطالب الثالث في حالة سراح.

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