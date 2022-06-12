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مكناس.. وفاة سائح أجنبي بوليلي يستنفر الأجهزة

2022-06-12 / 11:04
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هبة بريس _ ع محياوي

فارق زوال يوم أمس السبت، سائح أجنبي في الثمانينات من العمر من جنسية هولندية الحياة وسط المعالم الرومانية لوليلي السياحية الرومانية ، بعدما جاء على متن سيارة أجرة حسب مصدر ” هبة بريس ” لوحده لزيارة وليلي نفوذ مولاي ادريس زرهون إقليم مكناس ، الأمر الذي استنفر جميع الاجهزة بالاقليم .

و أضاف ذات المصدر، أنه بعد مرور بضع ساعات من الوقت إضطر سائق السيارة إخطار مصالح الدرك الملكي التي حلت إلى عين المكان، حيث باشرت مصالحه عملية البحث، ليتم العثور على جثة الهالك هامدة، على جنبات سياج حديدي حسب ذات المصدر.

هذا وتم نقل جثة الهالك صوب مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بمكناس قصد عرضها على التشريح الطبي بتعليمات من النيابة العامة المختصة في إنتظار ما ستكشف عنه التحريات

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