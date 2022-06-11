تقرير: شاكيرا عينت محققين للتأكد من خيانة بيكيه

2022-06-11 / 22:17
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هبة بريس - وكالات

عقب أيام على إعلان انفصال قلب دفاع نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم اللاعب جيرارد بيكيه عن المغنية الكولومبية شاكيرا، لا تزال أسباب القرار غامضة.

فبعدما نفت مصادر مقربة من الثنائي أن تكون الخيانة سبباً للانفصال، عادت الشائعات للواجهة مجدداً.

فقد تبيّن أن المغنية الشهيرة وظّفت وكالة تحرٍّ تضم مجموعة من المحققين للتأكد من خيانة شريكها السابق، وذلك وفقا لما ذكرته تقارير صحافية.

وأضافت المعلومات أن شاكيرا عيّنت مجموعة من المحققين قاموا بتتبع تحركات بيكيه لمدة زمنية، مكتشفين خيانته وعلى الفور أبلغوها، وفقًا لبرنامج “El gordo y la flaca”.

كما تابع البرنامج أن شاكيرا تمتلك صورا ودلائل تؤكد خيانة بيكيه، إلا أنها لن تظهرها للنور، حيث دفعت أموالاً مقابل ذلك احتراما لخصوصيتها.

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