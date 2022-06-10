اقتحام “عنيف” لمعارضين يلغي حفل سعد لمجرد في العراق

2022-06-10 / 09:51
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هبة بريس - متابعة

اقتحم المئات من الشباب ورجال الدين، مدينة “سندباد لاند” السياحية في بغداد، لمنع إقامة حفل المطرب المغربي سعد لمجرد.

وألغت إدارة مدينة “سندباد لاند” السياحية في بغداد، مساء الخميس، الحفل المقرر إقامته للفنان المغربي سعد لمجرد، بعدما قام محتجون باقتحام مكان الحفل.

وكان من المقرر أن يحيي النجم “المثير للجدل” حفلا غنائيا هو الأول له في العراق، الخميس، على أرض مدينة سندباد لاند، شرقي العاصمة.

كما تجمع المئات من المعارضين يتقدمهم رجال دين أمام المدينة السياحية، ورفعوا لافتات تناهض إقامة الحفل.

وكانت إدارة “السندباد لاند” قد أعلنت عن نفاذ تذاكر الحفل في وقت سابق، بعد إقبال جماهيري كبير، ليتم إعلان إلغاء الحفل بعدها.

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