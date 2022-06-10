اقتحام “عنيف” لمعارضين يلغي حفل سعد لمجرد في العراق
هبة بريس - متابعة
اقتحم المئات من الشباب ورجال الدين، مدينة “سندباد لاند” السياحية في بغداد، لمنع إقامة حفل المطرب المغربي سعد لمجرد.
وألغت إدارة مدينة “سندباد لاند” السياحية في بغداد، مساء الخميس، الحفل المقرر إقامته للفنان المغربي سعد لمجرد، بعدما قام محتجون باقتحام مكان الحفل.
وكان من المقرر أن يحيي النجم “المثير للجدل” حفلا غنائيا هو الأول له في العراق، الخميس، على أرض مدينة سندباد لاند، شرقي العاصمة.
كما تجمع المئات من المعارضين يتقدمهم رجال دين أمام المدينة السياحية، ورفعوا لافتات تناهض إقامة الحفل.
وكانت إدارة “السندباد لاند” قد أعلنت عن نفاذ تذاكر الحفل في وقت سابق، بعد إقبال جماهيري كبير، ليتم إعلان إلغاء الحفل بعدها.
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20 تعليقات
تحية واجلال وافتخار بالشعب العراقي على شهامته في إلغاء هذآ الحفل الذي كان مقررا أن يقام في بغداد..
هاذوا رجال
ربما ارد ان يخفف عنهم ويدخل البهجة والسرور على قلوبهم وذالك راجع إلى الحلات النفسية التي يمرون بها …
لو كنت في مكانهم لتصرفت مثلهم؛ هم يمرون بوضعية صعبة جدا جدا وسعد يريد إقامة حفل ؛ ماهذا التكليخ ياسعد؟؟؟هههههههه
يقال المثل المغربي ( لكرش منين كتشبع كتقول لراس غني هههههههههههه) .
هم على صواب بهذه الاحتجاجات ضد سعد المجرد لمنعه في إقامة حفل . الم يتضح لك ياسعد سوى العراق التي دمرتها الحروب لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم.
لقد أصبحت اضوحكة العالم العربي بهذه التصرفات الرذيلة في حق الشعب العراقي هههههههههههه.
لو كان صدام حسين حيا لا تتصور ما سيحصل لك ؟؟ لم تخرج من العراق حيا هههههههههههه.
لقد شوه بصورة الإسلام وصورة المغرب بصفة عامة ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
أنا كمواطنة مغربية مقيمة في العراق لا استعرف بهذا الفنان الانتوي ليس له رجولة ولا افتخر به كلمات وانتهى الكلام.
لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لابد من مشاهدة الفيديو لقدظهر وهو في حالة سكر ..بالفعل رجال دين في العراق على صواب لوقف هذه المهزلة وعدم إتمام هذآ الحفل الذي كان سيقدمه سعد هههههههههههه
ربما كانت نيته صافية لتخفيف الضغط عليهم وبالاخص الحالة النفسية والاجتماعية والمعيشية القاسية التي يعيشها الشعب العراقي..
يكفي الحروب المدمرة ماديا ومعنويا التي دمرتهم فلما قمت ياسعد بهذه التفهات دعهم في حالهم حسبنا الله ونعم الوكيل…
يقال المثل المغربي ( آش خصك يالعريان لخواتم يامولاي) الشعب العراقي في مشاكله الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية القاسية التي يعيشها الشعب العراقي والحرب المدمرة والانزاعات السياسية ألا يكفيك هذآ ياسعد!!!؟؟؟؟؟؟.?
ألا يكفيك جمع الأموال في الدول الأوروبية والعربية الاخرى الم يبقى لك سوى الشعب العراقي الذي لا حولة له إلا بالله العلي العظيم..
ملابسه أصلا لاتسمح له حتى للدخول الى العراق ليس له هيئة وشخصية فرجال دين على صواب اشاطرهم الرأي..نحن نحترم الفنانين الكبار مثل عبد الهادي بلخياط وغيرهم هؤلاء نرفع لهم قبعة التقدير والاحترام..
في نظري كان على السلطات العراقية حذف جميع القنوات الفضائية التي تختص بالغناء لأنهم يتظاهرون بأنهم رجال دين هههههههههههه….
هل هذا كاضم الساهر او وديع الصافي او عبد الهادي بلخياط اوووووووو و الذي ينشد الشعب باغاني محترمة جدا وكلمات في المستوى المطلوب لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم لقد شوه بصورة المغرب…
الحروب والامراض وفقر الجوع وفقر الدم الذي طالما عانى منه الشعب العراقي وأنت ياسعد لا يهمك ذالك سوى جمع الأموال فقط….
شعب قهره الزمن الذي طالما عانى منه فكيف يعقل ياسعد ان تقيم حفل غنائي في هذآ البلد المقهور الذي حطمته الحروب المدمرة ماديا ومعنويا ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.