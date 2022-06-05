الجزائر.. خفض كلفة الحج بـ100 ألف دينار

هبة بريس - وكالات

نقلت صحيفة النهار الجزائرية عن بيان لرئاسة الجمهورية جاء فيه: “ان مجلس الوزراء الذي ترأسه تبون قد وافق على دعم تذكرة سفر الحجاج إلى البقاع المقدسة”.

وأوضح بيان الرئاسة أنه “تم التطرق خلال اجتماع المجلس إلى تذمر الحجاج الجزائريين فيما يخص ارتفاع تكاليف الحج، لهذا الموسم، بسبب الظروف الاقتصادية الدولية”.

كما أصدر تبون تعليماته لوزير النقل بتعويض الحجاج الذين دفعوا سعر التذكرة، ضمن التكاليف الإجمالية للحج ب100 الف دينار جزائري .

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