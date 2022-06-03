يهم الحجاج المغاربة.. السلطات السعودية تعتمد إجراءات جديدة في مطار محمد الخامس
هبة بريس ـ الدار البيضاء
شرعت السلطات السعودية بتنسيق مع نظيرتها المغربية في الإعداد لحزمة جديدة من الإجراءات تروم تسهيل و تيسير مهمة الحجاج المغاربة الذين سيؤدون مناسك الحج هذا العام.
و توصلت سلطات المملكة العربية السعودية لاتفاق مع السلطات المغربية يقضي باعتماد ما يسمى “طريق مكة”، و هو الإجراء الذي ستعمل به السلطات السعودية في عدد من الدول التي تشملها عملية الحج.
و بموجب هذا الاتفاق، سيتم تخصيص فضاء خاص للسلطات السعودية داخل مطار محمد الخامس و بالضبط بالمحطة الثالثة التي جرت العادة أن تحتضن أفواج الحجاج لتفادي الاكتظاظ بالمحطتين الأولى و الثاني للمطار.
و ستعمل سلطات السعودية، على مراقبة جوازات الحجاج المغاربة و التأشيرات و وثائق اللقاح و الأمتعة و مدى استيفاء الحجاج لكل الشروط المطلوبة هنا في المغرب، و ذلك مباشرة بعد أن ينهي الحجاج مرحلة المراقبة الروتينية للمصالح و السلطات المغربية داخل المطار.
و أطلقت سلطات السعودية على هاته الإجراءات مسمى “طريق مكة” حيث و قبل أن يركب الحجاج في الطائرة التي ستقلهم نحو الديار المقدسة سيكونون مجبرين على المرور من مصلحة البصمات الخاصة بشرطة الحدود السعودية هنا في المغرب، فيما عند وصولهم للسعودية سيتم الاكتفاء بمراقبة خفيفة للجوازات قبل السماح للحجاج بالدخول.
هاته الإجراءات ستجنب الوافدين على السعودية عناء الانتظار الطويل بالمطار خاصة خلال فترة الحج و التي كانت مدة الانتظار تصل أحيانا لساعات بسبب الإقبال الكبير و الوقت الطويل الذي تتطلبه إجراءات التحقق الأمني.
و تجدر الإشارة إلى أن طريق مكة هي إحدى مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن الذي يندرج تحت برامج رؤية السعودية 2030، و قد أطلقت في العام 2017 وتهدف لتيسير رحلة الحجاج من خلال إنهاء إجراءات الجوازات والجمارك والاشتراطات الصحية وفرز وترميز الأمتعة في مطارات بلدانهم، وبالتالي الدخول إلى السعودية كأي رحلة داخلية، ونقل أمتعة الحجاج إلى أماكن سكنهم.
20 تعليقات
إن هذه الإجراءات الأمنية اللازمة ومراقبة فهو شئ جميل ولكن يبقى السؤال مطروح لماذا تكاليف الحج جد مرتفعة في المغرب ..
ليس منطقيا أن تلزم هذه الإجراءات ؛ أصبح تأدية مناسك الحج والعمره لها صعوبات وعراقيل مما يجعل الحاج لا يتحمل…
المسلم اصبح لايستطيع تأدية مناسك الحج والعمرة بهذه الشروط المفروضة عليه سواء تعلق الأمر بالفتورة او سعر الإقامة مما يكلفه أموال باهضة وهو غير قادر عليها.
يجب على الحكومة أن تراعي بجدية للمواطن البسيط في تكاليف الحج والعمرة حتى يستطيع تأدية مناسك الحج والعمرة في أحسن الظروف..
إعادة النظر في مصاريف الحج وحذف الوفد الذي يكون مكلف تحت نفقة الدولة…
لا أحد يستطيع تأدية الحج بهذا الثمن الباهض رغم اننا جد متشوقين لتأديته…
يجب على الحكومة تسهيل وانخفاض تكاليف الحج حسب استطاعت الحج.
نتمنى لحجاجنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال يآرب.
في رأيي اتركوا الحجاج يمشون على اقدامهم إذا كان الطريق إلى مكة له تكاليف اللهم هذا منكر في حق الحجاج…
نطالب بالتدخل العاجل لمنع هذه الشروط من أجل تأدية مناسك الحج في أحسن الظروف والتسهيل في تكاليف الحج..
يجب على على وزير الشؤون الإسلامية أن يراعي لقدرة الحاج لتأدية فريضة الحج وانخفاض في تكاليف الحج.
إن السلطات السعودية أظن أنها ستتواجد على أرض مغربية اعتقد هي التي تتكلف بأخذ البصمات الحجاج المغاربة.وكذا مرتقبة حقائبهم من طرف شركة لدولة اخرى ولكن أظن أنه اختراق أمني وإهانة …..
نطالب بالتحفيظ في أسعار التكاليف مصاريف الحج..
يجب فحص الأمتعة قبل المغادرة من المطار محمد الخامس بالدار البيضاء.
نتمنى لحجاجنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا .
إذا اردنا الحج يجب علينا أموال باهضة لهذا يجب على الحكومة أن تضع حلا مناسبا يرضي الجميع..
مصاريف الحج هذه السنة تفوق بكثير من السنة الماضية مما جعل المسلمين والمسلمات يرقصون تأدية الحج يجب أخذ هذا بعين الاعتبار…
الحج من استطاع إليه سبيلا خير الكلام ما قل و دل..
التكلف الحج لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصل سعره إلى أدنى ويتنفى مع الواقع.
نطالب بانخفاض أسعار تذاكر ومصاريف الحج هذه السنة مراعاة حالة الطبقات الاجتماعية ..حجا مبرورا وسعيا مشكورا الجميع.