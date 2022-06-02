السعودية تؤكد إقامة فريضة الحج لهذا العام وفق ضوابط احترازية
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السعودية: موسم حج هذا العام سيستوعب مليون حاج

2022-06-02 / 12:44
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هبة بريس - وكالات

أكد وزير الحج والعمرة توفيق بن فوزان الربيعة، أن موسم حج هذا العام سيستوعب مليون حاج، موضحا أن الوزارة تعمل على ضمان صحة الحجاج خلال هذا العام.

وأعلن الوزير أن الاستعدادات اكتملت و”نعمل على ضمان صحة الحجاج خلال حج هذا العام”، مبينا أن “التقنيات الرقمية ستساعدنا في تنظيم حج هذا العام بشكل مثالي، وبطاقة الحج الذكية سيجري تطبيقها هذا العام”.

وأضاف: “رؤية 2030 تستهدف تسهيل استقبال المعتمرين بأعداد أكبر، وأطلقنا خدمة إلكترونية للتقديم على العمرة بعيدا عن الحملات”، مشيرا إلى أن “تأشيرة الزيارة للعمرة تصدر خلال 24 ساعة الآن”.

وأفاد بأنه تم إطلاق خدمة إلكترونية للتقديم على العمرة من خارج المملكة.

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