بسبب الخيانة.. أنباء عن انفصال شاكيرا و لاعب برشلونة بيكيه

نجلاء مزيان

تداولت مجموعة من المواقع الإعلامية الاسبانية خبر انفصال المغنية الكولومبية شاكيرا وصديقها مدافع فريق برشلونة جيرارد بيكيه.

و حسب ذات المنابر الإعلامية فإن مدافع نادي برشلونة لديه أزمة مع صديقته المغنية الكولومبية الشهيرة، و ذلك بعد اكتشاف شاكيرا خيانته لها مع العديد من الفتيات فى أكثر من مناسبة و أكثر من ملهى ليلى.

وربطت ذات المواقع بين خيانة بيكيه و أغنية شاكيرا الأخيرة التى تضمنت كلمات تعبر عن حزنها، وإشارتها إلى الخيانة والمعاملة السيئة وكذب الرجال.

و يشار أنه على مدار 12 سنة كانت علاقة بيكيه وشاكيرا، نموذجا للعاشقين، إذ توطدت العلاقة أكثر بعد أن ربط بينهما طفلان هما: ميلان وساشا.

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