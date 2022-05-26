شفشاون ..خمسيني يضع حدا لحياته في ظروف غامضة

2022-05-26 / 22:14
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هبة بريس - مكتب طنجة

وضع شخص في الخمسينيات من العمر، اليوم الخميس، حدا لحياته شنقا بالقرب من منزله، الواقع بدوار الخزانة الأخماس العليا، التابع للنفوذ الترابي لجماعة باب تازة بإقليم شفشاون.

الهالك عثر عليه جثة معلقة بواسطة حبل ملفوف حول عنقه ومربوط إلى غصن شجرة، في ظروف غامضة .

وانتقلت السلطات المحلية والمصالح الدرك الملكي حيث باشرت معايناتها الأولية، قبل أن تقرر النيابة العامة توجيه جثة الهالك صوب مستودع الأموات، التابع لمستشفى شفشاون الجهوي .

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