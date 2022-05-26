نقل 31 تلميذة وتلميذا إلى المركز الصحي بأكدز بعد إحساسهم بأعراض التسمم

مصدر طبي : إرتفاع عدد التلاميذ الذين تعرضوا لتسمم غذائي بزاكورة إلى 58 تلميذا

2022-05-26 / 20:12
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هبة بريس _ زاكورة

أفاد مصدر طبي ل”هبة بريس” ان المركز الصحي الحضري بأكذز استقبل بعد زوال اليوم الثلاثاء 26 ماي الجاري 58 تلميذا يعانون من مغص معوي وغثيان ويدرسون جميعهم بمدرسة أوريز قيادة تانسيفت دائرة أكدز إقليم زاكورة.

وأضاف ذات المصدر الطبي أن الحالة الصحية لكل التلاميذ مستقرة ولا تدعو للقلق، وسيخضعون لعلاج طبي لمدة 5 الى 7 ايام .

يشار أن عددا من التلاميذ بمدرسة أوريز تعرضوا زوال اليوم لحالات تسمم، نقلوا على إثرها على وجه السرعة صوب المركز الصحي الحضري بأكذز بعدما أحسّوا بمغص معوي وغثيان، بعذ تناول منتوجات تعود لشركة ”جودة“.

وكان مصدر مطلع قد أفاد ل”هبة بريس” أنه “لحدود الساعة لم يتم معرفة السبب وراء التسمم، لكن يرجح ان يكون راجعا لتناولهم لعصير بمطعم ذات المدرسة”.

وأكد ذات المصدر انه تم أخذ عينات مخبرية للتأكد والوصول إلى النتائج الصحيحة.

وكانت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بزاكورة قد وجهت صباح اليوم الخميس مراسلة الى مديرات ومدراء المؤسسات التعليمية الابتدائية بالإقليم، تطلبهم فيها “بتوقيف توزيع مادة الحليب الخاصة بالإطعام المدرسي على جميع التلاميذ نظرا لإرتفاع درجة الحرارة بالإقليم خلال هذه الفترة، وذلك حفظا على سلامة صحة المتعلمين والمتعلمات”

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‫25 تعليقات

  1. المسبب الرئيسي في التسممات راجع إلى شركات كبرى الحليب ومشتقاته في الجودة وعدم توفيرها لأجهزة التبريد والتكييف…..

  3. كنطلب من الاباء ييراقبو الاكل دولادهوم يوكلهوم اكل صحي ويبعدو على السقايط فيهوم غير المرض

  4. وصيو ولداتكوم مياكلو فتى بلاصة من غير الدار بالخصوص مطعم المدرسة مبقات ثقة

  5. يجب فتح تحقيق عميق في قضية التسمم لاسيما أن الأمر تكرر أكثر من مرة وفي ضروف زمنية متقاربة

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