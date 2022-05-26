مصدر طبي : إرتفاع عدد التلاميذ الذين تعرضوا لتسمم غذائي بزاكورة إلى 58 تلميذا
أفاد مصدر طبي ل”هبة بريس” ان المركز الصحي الحضري بأكذز استقبل بعد زوال اليوم الثلاثاء 26 ماي الجاري 58 تلميذا يعانون من مغص معوي وغثيان ويدرسون جميعهم بمدرسة أوريز قيادة تانسيفت دائرة أكدز إقليم زاكورة.
وأضاف ذات المصدر الطبي أن الحالة الصحية لكل التلاميذ مستقرة ولا تدعو للقلق، وسيخضعون لعلاج طبي لمدة 5 الى 7 ايام .
يشار أن عددا من التلاميذ بمدرسة أوريز تعرضوا زوال اليوم لحالات تسمم، نقلوا على إثرها على وجه السرعة صوب المركز الصحي الحضري بأكذز بعدما أحسّوا بمغص معوي وغثيان، بعذ تناول منتوجات تعود لشركة ”جودة“.
وكان مصدر مطلع قد أفاد ل”هبة بريس” أنه “لحدود الساعة لم يتم معرفة السبب وراء التسمم، لكن يرجح ان يكون راجعا لتناولهم لعصير بمطعم ذات المدرسة”.
وأكد ذات المصدر انه تم أخذ عينات مخبرية للتأكد والوصول إلى النتائج الصحيحة.
وكانت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بزاكورة قد وجهت صباح اليوم الخميس مراسلة الى مديرات ومدراء المؤسسات التعليمية الابتدائية بالإقليم، تطلبهم فيها “بتوقيف توزيع مادة الحليب الخاصة بالإطعام المدرسي على جميع التلاميذ نظرا لإرتفاع درجة الحرارة بالإقليم خلال هذه الفترة، وذلك حفظا على سلامة صحة المتعلمين والمتعلمات”
25 تعليقات
اللهم احفظ ابنائنا من كل سوء وشر يصيبهم ونطلب لهم السلامة يآرب ولطفك بنا يآرب وسترك إنك سميع مجيب الدعاء..
كل هذا راجع إلى عدم مراقبة مشددة من طرف اللجنة لمراقبة الأغذية نرجوا من المسؤولين التدخل الفوري عن ملامسة هذا الحدث المحزن والمؤلم ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم…
ربما كان السبب الرئيسي لهذا التسمم الحاد انتهاء صلاحية الحليب هو ماجعل التلاميذ نقلهم إلى المستعجلات المستوصف القروي.
الحمد لله على انقادهم وسلامتهم من هذا التسمم الغذائي ونتمنى أن لا تكرر مثل هذه الحالات الإنسانية التي يذهب ضحايا الابرياء منهم كبد أبنائنا وبناتنا داخل المؤسسات التعليمية…
ارتفاع درجة الحرارة ربما تكون من المسببات التسمم الحاد لهؤلاء التلاميذ والتلميذات أين هي المراقبة المستمرة في جودة الحليب ومشتقاته…
يجب على اللجنة المراقبة للأغذية ان تقوم في كل حين وقت المراقبة المستمرة وعدم التهور والتهاون بحياة التلاميذ والتلميذات …
نتمنى لهم الشفاء العاجل لهؤلاء التلاميذ والتلميذات ..وتكون درسا عند المسؤولين ألا يتكرر مرة أخرى…
الله اعلم ربما تكون مؤامرة تستهدف التلاميذ والتلميذات وتمس بسمعة المؤسسة.. حسبنا الله ونعم الوكيل كل من سولت له نفسه بفعل هذه الأفعال اللاخلاقية الإجرامية في حق الضحايا الأبرياء التلاميذ والتلميذات…
ربما الحليب كان معرض في مكان درجة الحرارة مرتفعة وهذا ما أدى إلى التسمم الحاد..
بوادر إصلاح التعليم. تسمم الأطفال تنتقل من مدرسة لأخرى لسنا ندري اي نوع من الفيروسات.
اعتقد ان الحليب فاسد وتزوير التواريخ الصلاحية من طرف الشريكات التي توزع الحليب للمؤسسات التعليمية….
هناك بعض الضمائر الميتة لم تهمها صحة المواطنين سوى جمع الأموال والربح كيفما كان نوعه بتزوير التواريخ الصلاحية.. حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم..
يجب المراقبة المحلات بشكل دوري في جميع أنحاء المملكة من قرى ومدن…
ارتفاع درجة الحرارة ليس مبرر كافي لاثبات تسمم غذائي ربما هناك دافع قوي والله أعلم من يكون؟؟؟؟؟؟
المغرب لم يتوفر في المؤسسات التعليمية على أجهزة التكييف الهوائي والتبريد وهذا ما يجعل الحليب ومشتقاته يكون فاسدا..
يجب على السلطات القضائية ان تجري البحث الدقيق لملامسة هذه الأفعال الإجرامية التي يذهب ضحايا الابرياء التلاميذ والتلميذات خلال تسممهم ان يحاكموا باقصى عوقبة ممكنة حتى يكونوا عبرة لغيرهم وحسبنا آلله ونعم الوكيل.
اللهم اشفيهم شفاءا لا يغادر سقيما ولطفك بهم ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..
عار وذل على أن المؤسسات التعليمية لم تتوفر على التخزين في أماكن تكون درجة الحرارة منخفضة وكذا عدم القدرة الشرائية للثلاجة هههههههههههه وتوفيرها في المؤسسات التعليمية أين هي أموال جمعية الآباء؟؟؟؟
لا علاقة بين درجة الحرارة وارتفعاها لأن المسبب الرئيسي هو طريقة التعقيم لان يجب ويستوجب ان يكون المنتوج خال من بكتيريا لسلامة المواطنين..
لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كل مرة نسمع مثل هذه الحالات الإنسانية المحزنة والمؤلمة التي يذهب ضحايا الابرياء التلاميذ والتلميذات..