تطوان تهتز على وقع جريمة قتل بسبب دخان فرن

هبة بريس - مكتب طنجة

اهتزت مدينة تطوان اليوم الأربعاء ، على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها صاحب “فران” تقليدي بحي “الطلعة” .

وبحسب مصادر محلية فان شجارا بين الجاني والضحية البالغ من العمر 50 سنة ، بسبب دخان متصاعد من محل للفرن ، تحول الى جريمة قتل بشعة بعد توجيه الجاني لضربات قاتلة للضحية بواسطة جسم صلب .

وحضرت الى عين المكان عناصر الشرطة القضائية التي فتحت تحقيقا في الجريمة ، فيما تم نقل جثة الضحية الى مستودع الاموات التابع لمستشفى سانية الرمل بتطوان .

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