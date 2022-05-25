الجماهير الرياضية تترقب مفاجأة “الوينرز” في نهائي عصبة الأبطال الإفريقية

هبة بريس ـ الدار البيضاء

كما عودتنا بإبداعاتها العالمية، تستعد إلترا “وينرز” ، الفصيل المساند للوداد الرياضي، للمباراة النهائية لعصبة الأبطال الإفريقية و التي ستجمع بين النادي الأحمر الممثل للمملكة المغربية والأهلي المصري.

و تترقب الجماهير الرياضية المفاجأة التي وعدت بها “الوينرز” في الدخلة الخاصة بالمباراة و التي سيكون مركب محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء مسرحا لها ليلة الاثنين 30 ماي الجاري.

و تعكف عناصر الوينرز وفق مقربين من الفصيل على الإعداد للتيفوات الضخمة التي سترفعها خلال المباراة النهائية و التي ما تزال مضمينها طي الكتمان بالرغم من بعض التسريبات.

و دأبت الوينرز، المصنفة من بين الالترات الأولى عالميا، على تقديم الفرجة في المدرجات و بث الحماس في صفوف اللاعبين، لدرجة أن البعض يصفها باللاعب رقم 1 في صفوف نادي الوداد الرياضي و الذي سيكون المغاربة جميعهم معه قلبا و قالبا لتحقيق لقب جديد لكرة القدم المغربية.

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