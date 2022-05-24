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تورطوا في سرقة أسلاك نحاسية.. أمن مراكش يوقف 3 أشخاص

2022-05-24 / 10:31
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هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، يوم الاثنين 23 ماي الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بسرقة الأسلاك الهاتفية باستعمال الكسر وتعييب منشآت ذات منفعة عامة وحيازة وإخفاء أشياء متحصلة من جناية.

وكانت مصالح الأمن الوطني قد توصلت بشكاية من الممثل القانوني لشركة متخصصة في خدمة شبكة الاتصالات، بعد تسجيل سرقة كمية من الأسلاك النحاسية المرتبطة بالبنية التحتية الهاتفية بمدينة مراكش، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي أسفر عن توقيف مستخدمين يعملان لدى إحدى شركات المناولة المتعاقدة مع شركة الاتصالات المتضررة، وذلك للاشتباه في تورطهما في ارتكاب هذه السرقات باستعمال سيارة ومعدات تابعة للمقاولة التي يعملان بها.

كما مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة أيضا من توقيف صاحب محل للمتلاشيات بنفس المدينة، وذلك للاشتباه في تورطه في إخفاء وتصريف الأسلاك النحاسية المتحصلة من عمليات السرقة، حيث أسفرت إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز سيارتين ومجموعة من معدات الكسر المستعملة في تنفيذ هذه السرقات.

وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

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