العصبة الاحترافية: “البطولة ستتوقف حاليا و الدورة 25 ستكون بداية من 15 يونيو”

2022-05-23 / 10:42
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

جدل كبير رافق الأيام الأخيرة بخصوص برمجة ما تبقى من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم و ذلك بعد تناسل أخبار تفيد بتأجيلها لأكثر من شهر من الزمان.

و أنهت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية الجدل بعد أن أصدرت بلاغا نشر بالموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أكدت من خلاله إلى علم الأندية المنضوية تحت لواءها والمشاركة في البطولة الاحترافية الأولى أن الأخيرة ستتوقف في المرحلة الراهنة.

و أكدت العصبة الاحترافية أن أطوار منافسة القسم الاحترافي الأول ستستأنف ببرمجة الدورة 25 منها و ذلك ابتداء من يوم الأربعاء 15 يونيو 2022، و ستعلن عن البرنامج الكامل لهذه الدورة لاحقا.

هذا و يعود سبب توقف عجلة البطولة عن الدوران لسبب تزامنها مع فترة التوقف الدولي للفيفا و الذي سيجري فيه المنتخب الوطني ثلاث مقابلات، فضلا على مشاركة الوداد الرياضي في نهائي العصبة مع برمجة بعض مباريات دور ربع نهائي كأس العرش.

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