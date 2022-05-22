غرقا .. وفاة طفلين في إقليم وزان
لقي طفلان مصرعهما غرقا، صباح اليوم الأحد وسط مياه بحيرة بودرة، بالجماعة الترابية بني كلة
وقالت مصادر حقوقية ان الامر يتعلق بطفلان ينحدران من الجماعتين الترابيتين بني كلة وازغيرة، وفق ما أوردته مصادر حقوقية.
وقالت نفس المصادر إن الأمر يتعلق بتلميذ يبلغ من العمر حوالي 14 سنة، كان يتابع دراسته بإعدادية الإمام الغزالي، لقي مصرعه غرقا وسط مياه بحيرة بودرة، بالجماعة الترابية بني كلة، وطفل آخر لقي حتفه في حقينة سد الوحدة.
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21 تعليقات
ربما المسؤولية تعود الى إلى الاباء و الامهات عدم مراقبتهم ولاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم إن لله وإن إليه راجعون.
تغمد الله روح الفقيدين واسكنهما فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا إن لله وإن إليه راجعون.
إنها صدمة وفاجعة تركت حزنا عميقا في نفوس جماعة بني كلة وازغيرة إن لله وإن إليه راجعون..
نعلم في هذه الفترة ترتفع درجة الحرارة والناس يلتجؤون إلى البحيرات والانهار والسدود وبالاخص الأطفال القاصرين لهذا يجب على الحكومة أن تضع حلا لهذه الظاهرة من أجل حماية أطفالنا من الغرق…
يجب مراقبة الانهار والسدود وأن تكون محروسة ويكتب عليها ممنوع السباحة حتى نتفادى هذه المصائب المحزنة…
الكل مسؤول عن رعيته وهذا يعني الآباء و الأمهات مسؤولون عن أطفالهم القاصرين ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن لله وإن إليه راجعون.
يجب تجنب مثل هذه المصائب المحزنة التي تعود بالندم …كل هذا راجع إلى عدم توفير أماكن عمومية للترفيه حتى لا يقع أطفالنا في هذه الكوارث ؛ توفير مسابيح تعم الجميع…
يآ أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جناتي عزاؤنا وعزاؤكم واحد لاسرة الضحيتين.
اللهم صبر اهليهم الصبر والسلوان يآرب ولطفك بابنائنا ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن لله وإن إليه راجعون اللهم ارحمهما واغفر لهما ..
كلنا نناشد المسؤولين حول هذه الكوارث التي يذهبوا سنويا اطفال قاصرين وشباب مراهقين يجب على الحكومة أن تضع حدا …
كل سنة نعيش هذه الكوارث التي يذهبوا ضحياها ابرياء اطفال والسبب هو الحكومة التي لم تبني لهم مسابي محروسة لجميع الفئات الاجتماعية..
يجب على الحكومة أن تراعي متطلبات الأطفال المحرومين من السباحة وأن تجد حلا مناسبا يرضي الجميع حسب قدرته..
لو كانت هذه الانهار والبحيرات والسدود محروسة لوقعت الواقعة وذهبوا ضحايا الابرياء القاصرين وشباب وكانت الصدمة أقوى…
كل نفس ذائقة الموت ولكن للاسف الشديد لم نتمناه لهم بهذه الطريقة البشعة والحادثة المؤلمة التي تسببت في غرقهم إن لله وإن إليه راجعون..
يجب الحيطة والحذر من هذه الانهار والبحيرات والسدود الغير المحروسة. ولاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم إن لله وإن إليه راجعون..
يجب مراقبة أطفالنا من هذه الكوارث التي يذهبوا سنويا اطفال قاصرين وشباب مراهقين هباءا منثورا لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم إن لله وإن إليه راجعون..
اللهم ارحمهما واغفر لهما واجعل قبرهما روضة من رياض الجنة يارب ؛ وما حصل لهؤلاء الأطفال يجب ان يكون درسا للاباء خاصة وللمسؤولين بصفة عامة ونتمنى ان يستفيدوا من الدرس..
لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كل سنة تشكل خطر على أبنائنا هذه البحيرة وهذا السد ولحد الآن لم نعرف من المسؤول عن ذالك؟؟؟؟
في نظري ان مايحصل سببها عدم المراقبة والتهاون مما يؤدي إلى الغرق والنتيجة النهائية تكون سلبية مما تؤدي إلى حدوث وفاة.. ولاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم إن لله وإن إليه راجعون..
يجب أخذ الحيطة والحذر من هذه الانهار والبحيرات والسدود الغير المحروسة … إن لله وإن إليه راجعون تغمد الله أرواح هؤلاء الأطفال البقاء لله وإن إليه راجعون..