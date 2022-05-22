الجديدة: حادثة سير تنهي حياة شابين على متن دراجة نارية

هبة بريس _ احمد مصباح

اهتزت عاصمة دكالة، ليلة أمس السبت، على وقع حادثة سير مأساوية، أودت بحياة شابين.

وفي تفاصيل النازلة التراجيدية، فإن دراجة نارية على متنها شابان، اصطدمت، في حدود الساعة الحادية عشرة من ليلة أمس السبت، في شارع وسط مدينة الجديدة، بحافلة مخصصة لنقل المستخدمين؛ ما أسفر في حينه عن مصرع سائق الدراجة ومرافقه، اللذين نقلتهما سيارة إسعاف إلى مستودع حفظ الأموات بالمركز الاستشفائي الإقليمي.

هذا، فيما أجرت الضابطة القضائية من مصلحة حوادث السير المداومة لدى المصالح الشرطية، المعاينات والتحريات الميدانية، في إطار البحث الذي أمرت بإجرائه النيابة العامة المختصة بابتدائية الجديدة، من أجل تحديد سبب النازلة الدموية، والذي يرجح، حسب ما يستشف من الأضرار البليغة التي لحقت بالدراجة النارية، أن يكون السرعة المفرطة.

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