تهمة الاغتصاب مع الحمل تجر راقياً إلى سجن سطات

محمد منفلوطي_ هبة بريس

أمر الوكيل العام بسطات ليلة السبت الأحد، ايداع راقيا سجن عين علي مومن للاشتباه فيه باغتصاب شابة عشرينية نواحي مدينة برشيد والتسبب في حملها الخامس.

وفي تفاصيل الواقعة حسب مصادر هبة بريس، فإن شابة تنحدر من إحدى الدواوير باقليم برشيد، اعتادت على زيارة فقيه للرقي الشرعية من أجل العلاج من مرض الصرع، بعد توسط إحدى السيدات التي نصحتها بزيارته لطلب العلاج.

وأضافت ذات المصادر، أن الشابة قامت بزيارة المشتبه فيه أكثر من مرة، قبل أن يقرر بدوره زيارتها ببيت والديها، إلى أن تم اكتشاف أمر اغتصابها وحملها.

الواقعة، جعلت الشابة تتقدم بشكاية في الموضوع لدى الوكيل العام بسطات، معللة موقفها كونها تكون خلال حصة العلاج في حالة غير طبيعية ودون وعي بمايجري ويدور حولها نتيجة تناولها لخليط معد سلفا من قبل المشتبه فيه، مبرزة أنها كانت عذراء قبل وضعها الحالي

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