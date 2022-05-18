وزير فلسطيني: نرغب في الاستفادة من تجربة المغرب في مجال التشغيل

هبة بريس

أكد وزير العمل الفلسطيني، نصري أبو جيش، أن فلسطين ترغب في الاستفادة من التجربة المغربية في مجال النهوض بالتشغيل.

وشدد أو جيش في تصريح للصحافة عقب مباحثات أجراها مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، على هامش الاجتماع الوزاري الخامس للاتحاد من أجل المتوسط، حول التوظيف والعمل، على أن هذه المحادثات ركزت على سبل تمكين الفلسطينيين من الاستفادة من التجارب المغربية الرائدة في مجال مكافحة التداعيات السلبية لوباء كوفيد -19 والبطالة.

وفي هذا السياق، استعرض المسؤول الفلسطيني العلاقات المتينة والممتازة التي تربط بين البلدين في كافة المجالات، مؤكدا أن “المغرب كان دائما إلى جانب فلسطين سواء في إطار نيل استقلالها أو بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية”.

من جهته، قال السكوري إن المغرب مستعد لتقاسم تجربته الغنية والطويلة في مجال النهوض بالتشغيل مع فلسطين.

وأشار، في هذا الاتجاه، إلى أن هذه المقابلة ركزت على سبل تعزيز العلاقات الممتازة بين البلدين في مجال الشغل والمقاولات وقابلية التشغيل.

وقال إن “المغرب سيظل كما كان على الدوام، ملكا وحكومة وشعبا، إلى جانب أشقائنا الفلسطينيين”، مشيرا إلى أن هذه المباحثات شكلت مناسبة لإبراز العلاقات المتميزة بين رئيسي الدولتين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ورئيس دولة فلسطين السيد محمود عباس، وبين الشعبين الشقيقين.

وأشار السكوري، في هذا الإطار، إلى أن هذه العلاقة الأخوية تتجسد في مشاركة وازنة لفلسطين في أشغال الاجتماع الوزاري الخامس للاتحاد من أجل المتوسط، حول التوظيف والعمل، والذي ينعقد لمدة يومين، في المدينة الحمراء.

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