حادث خطير بالبيضاء.. انقلاب “رموك” فوق سيارة يتسبب في اختناق مروري

2022-05-13 / 13:06
0

هبة بريس ـ الدار البيضاء 

حادثة خطيرة شهدتها شوارع مدينة الدار البيضاء صباح اليوم بعد انقلاب شاحنة من الحجم الكبير فوق إحدى السيارات الصغيرة الحجم.

و في التفاصيل، أفاد شهود عيان أن شاحنة كبيرة الحجم “رموك” كانت تسير بشارع رئيسي بقلب الدار البيضاء و بالضبط في الطريق بين الحي المحمدي و بورنازيل، فوجئ سائقها بانقلاب الحاوية الضخمة التي كانت على متن الشاحنة.

و سقطت الحاوية الضخمة فوق سيارة كانت تسير بجانب الشاحنة، السيارة من نوع “داسيا” و التي تعرضت لأضرار كبيرة من شدة الحادث، فيما سائقها تعرض لإصابات استدعت نقله للمستعجلات.

و مباشرة فور تلقيها اخبارية بالموضوع، انتقلت عناصر الأمن لعين المكان و الذي شهد اختناقا مروريا كبيرا، فيما تم نقل السائق المصاب والذي نجا من الموت بأعجوبة لتلقي العلاجات الأولية.

و تم الاستعانة بآليات القطر لجر حاوية الشاحنة و إزالتها من الشارع الرئيسي و كذلك السيارة المتضررة لفسح المجال لحركة السير، وسط تساؤلات كبيرة عن مدى احترام الشاحنات التي تحمل الحاويات لمعايير السلامة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of خلاف بين تلاميذ قاصرين ينتهي بجريمة قتل بالمهدية

خلاف بين تلاميذ قاصرين ينتهي بجريمة قتل بالمهدية

2022-05-13 / 09:54
Photo of الناظور .. إقدام ممرض على الانتحار في ظروف غامضة

الناظور .. إقدام ممرض على الانتحار في ظروف غامضة

2022-05-11 / 23:42
Photo of بالفيديو.. ليلة سوداء بالدار البيضاء و ملثمون يهشمون السيارات و المقاهي بالسيوف

بالفيديو.. ليلة سوداء بالدار البيضاء و ملثمون يهشمون السيارات…

2022-05-11 / 10:48
Photo of الناظور .. انفجار سيارة تستعمل الغاز بالطريق الوطنية بين سلوان وزايو

الناظور .. انفجار سيارة تستعمل الغاز بالطريق الوطنية بين…

2022-05-10 / 21:51
Photo of تزنيت : العثور على جثة شاب والدرك يفتح تحقيقا

تزنيت : العثور على جثة شاب والدرك يفتح تحقيقا

2022-05-10 / 13:11
Photo of بالفيديو.. “حراكة أفارقة” يختطفون فتاة قاصر بالبيضاء و الأمن يمشط مقبرة مهجورة

بالفيديو.. “حراكة أفارقة” يختطفون فتاة قاصر بالبيضاء و الأمن…

2022-05-10 / 13:03
Photo of جريمة قتل مزدوجة في حق رجل وزوجته تهز إقليم الجديدة

جريمة قتل مزدوجة في حق رجل وزوجته تهز إقليم…

2022-05-10 / 11:30
Photo of قتيلان و 15 مصابا في حادث سير مميتة بتاونات

قتيلان و 15 مصابا في حادث سير مميتة بتاونات

2022-05-09 / 19:45
Photo of صفرو : عصابة مدججة بالأسلحة البيضاء تهاجم قاعة للحفلات

صفرو : عصابة مدججة بالأسلحة البيضاء تهاجم قاعة للحفلات

2022-05-08 / 14:08
Photo of فاس..شرطي يشهر سلاحه الوظيفي لايقاف شخص ارتكب عملية سرقة.

فاس..شرطي يشهر سلاحه الوظيفي لايقاف شخص ارتكب عملية سرقة.

2022-05-08 / 13:18

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق