حادث خطير بالبيضاء.. انقلاب “رموك” فوق سيارة يتسبب في اختناق مروري

هبة بريس ـ الدار البيضاء

حادثة خطيرة شهدتها شوارع مدينة الدار البيضاء صباح اليوم بعد انقلاب شاحنة من الحجم الكبير فوق إحدى السيارات الصغيرة الحجم.

و في التفاصيل، أفاد شهود عيان أن شاحنة كبيرة الحجم “رموك” كانت تسير بشارع رئيسي بقلب الدار البيضاء و بالضبط في الطريق بين الحي المحمدي و بورنازيل، فوجئ سائقها بانقلاب الحاوية الضخمة التي كانت على متن الشاحنة.

و سقطت الحاوية الضخمة فوق سيارة كانت تسير بجانب الشاحنة، السيارة من نوع “داسيا” و التي تعرضت لأضرار كبيرة من شدة الحادث، فيما سائقها تعرض لإصابات استدعت نقله للمستعجلات.

و مباشرة فور تلقيها اخبارية بالموضوع، انتقلت عناصر الأمن لعين المكان و الذي شهد اختناقا مروريا كبيرا، فيما تم نقل السائق المصاب والذي نجا من الموت بأعجوبة لتلقي العلاجات الأولية.

و تم الاستعانة بآليات القطر لجر حاوية الشاحنة و إزالتها من الشارع الرئيسي و كذلك السيارة المتضررة لفسح المجال لحركة السير، وسط تساؤلات كبيرة عن مدى احترام الشاحنات التي تحمل الحاويات لمعايير السلامة.

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