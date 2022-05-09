قتيلان و 15 مصابا في حادث سير مميتة بتاونات

ع محياوي _ هبة بريس

لقي شخصان مصرعهما على الفور وأصيب 15 من الأشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، ضمنهم مصابان اثنان حالتهما جد حرجة، اليوم الاثنين، إثر انقلاب سيارة للنقل السري 207 قرب مركز جماعة تبوذة بإقليم تاونات حين كانت تقل الضحايا نحو السوق الأسبوعي للمنطقة.

وحسب مصادر “هبة بريس” فإن هذه الحادث نجم عن عطل في فرامل السيارة من نوع 207 المخصصة للنقل السري بالمنطقة، خصوصا وأنها تقلهم نحو السوق الأسبوعي ، قبل أن يفقد السائق التحكم في مقودها لتصطدم بقوة بصخرة وتنقلب على حافة الطريق.

وأضاقت ذات المصادر، أن القتيلين، اللذين لقي مصرعهما على الفور يقطنان بدوار الرقعة التابع لجماعة تافرانت، متزوجان ولهما أبناء.

وأوضحت مصادر هبة بريس، أن الحادث تعبأت له عددا من سيارات الإسعاف للجماعات الترابية القريبة من موقع الحادث لنقل المصابين نحو المستشفيات الأقرب للمنطقة .

وفور علمهم بالحادث حلت على الفور مصالح مركز الدرك الملكي الورتزاغ بتاونات إلى عين المكان للقيام بالمتعين، و أُحالت جثتا القتيلين على مستشفى الغساني بفاس قصد إخضاعهما للتشريح الطبي.

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