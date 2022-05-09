سيارة اسعاف

قتيلان و 15 مصابا في حادث سير مميتة بتاونات

2022-05-09 / 19:45
22
ع محياوي _ هبة بريس

لقي شخصان مصرعهما على الفور وأصيب 15 من الأشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، ضمنهم مصابان اثنان حالتهما جد حرجة، اليوم الاثنين، إثر انقلاب سيارة للنقل السري 207 قرب مركز جماعة تبوذة بإقليم تاونات حين كانت تقل الضحايا نحو السوق الأسبوعي للمنطقة.

وحسب مصادر “هبة بريس” فإن هذه الحادث نجم عن عطل في فرامل السيارة من نوع 207 المخصصة للنقل السري بالمنطقة، خصوصا وأنها تقلهم نحو السوق الأسبوعي ، قبل أن يفقد السائق التحكم في مقودها لتصطدم بقوة بصخرة وتنقلب على حافة الطريق.

وأضاقت ذات المصادر، أن القتيلين، اللذين لقي مصرعهما على الفور يقطنان بدوار الرقعة التابع لجماعة تافرانت، متزوجان ولهما أبناء.

وأوضحت مصادر هبة بريس، أن الحادث تعبأت له عددا من سيارات الإسعاف للجماعات الترابية القريبة من موقع الحادث لنقل المصابين نحو المستشفيات الأقرب للمنطقة .
وفور علمهم بالحادث حلت على الفور مصالح مركز الدرك الملكي الورتزاغ بتاونات إلى عين المكان للقيام بالمتعين، و أُحالت جثتا القتيلين على مستشفى الغساني بفاس قصد إخضاعهما للتشريح الطبي.

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تزنيت : العثور على جثة شاب والدرك يفتح تحقيقا

تزنيت : العثور على جثة شاب والدرك يفتح تحقيقا

2022-05-10 / 13:11
Photo of بالفيديو.. “حراكة أفارقة” يختطفون فتاة قاصر بالبيضاء و الأمن يمشط مقبرة مهجورة

بالفيديو.. “حراكة أفارقة” يختطفون فتاة قاصر بالبيضاء و الأمن…

2022-05-10 / 13:03
Photo of جريمة قتل مزدوجة في حق رجل وزوجته تهز إقليم الجديدة

جريمة قتل مزدوجة في حق رجل وزوجته تهز إقليم…

2022-05-10 / 11:30
Photo of صفرو : عصابة مدججة بالأسلحة البيضاء تهاجم قاعة للحفلات

صفرو : عصابة مدججة بالأسلحة البيضاء تهاجم قاعة للحفلات

2022-05-08 / 14:08
Photo of فاس..شرطي يشهر سلاحه الوظيفي لايقاف شخص ارتكب عملية سرقة.

فاس..شرطي يشهر سلاحه الوظيفي لايقاف شخص ارتكب عملية سرقة.

2022-05-08 / 13:18
Photo of موكب زفاف يتحول الى مأتم بطنجة

موكب زفاف يتحول الى مأتم بطنجة

2022-05-07 / 19:16
Photo of سيدي إفني : العثور على جثة ” إمام مسجد” بداخل ” مطفية “

سيدي إفني : العثور على جثة ” إمام مسجد”…

2022-05-07 / 13:15
Photo of سطات…شرملة رجل أمن ومحاولة اختطاف فتاة من داخل سيارة صغيرة تقودان شابين إلى السجن

سطات…شرملة رجل أمن ومحاولة اختطاف فتاة من داخل سيارة…

2022-05-06 / 23:33
Photo of حرب الدراجات النارية بسطات تخلف قتيلا وأربعة جرحى

حرب الدراجات النارية بسطات تخلف قتيلا وأربعة جرحى

2022-05-06 / 14:33
Photo of طنجة..مصرع شخصين حرقا داخل سيارة

طنجة..مصرع شخصين حرقا داخل سيارة

2022-05-06 / 09:21

‫22 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق