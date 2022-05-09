قتيلان و 15 مصابا في حادث سير مميتة بتاونات
لقي شخصان مصرعهما على الفور وأصيب 15 من الأشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، ضمنهم مصابان اثنان حالتهما جد حرجة، اليوم الاثنين، إثر انقلاب سيارة للنقل السري 207 قرب مركز جماعة تبوذة بإقليم تاونات حين كانت تقل الضحايا نحو السوق الأسبوعي للمنطقة.
وحسب مصادر “هبة بريس” فإن هذه الحادث نجم عن عطل في فرامل السيارة من نوع 207 المخصصة للنقل السري بالمنطقة، خصوصا وأنها تقلهم نحو السوق الأسبوعي ، قبل أن يفقد السائق التحكم في مقودها لتصطدم بقوة بصخرة وتنقلب على حافة الطريق.
وأضاقت ذات المصادر، أن القتيلين، اللذين لقي مصرعهما على الفور يقطنان بدوار الرقعة التابع لجماعة تافرانت، متزوجان ولهما أبناء.
وأوضحت مصادر هبة بريس، أن الحادث تعبأت له عددا من سيارات الإسعاف للجماعات الترابية القريبة من موقع الحادث لنقل المصابين نحو المستشفيات الأقرب للمنطقة .
وفور علمهم بالحادث حلت على الفور مصالح مركز الدرك الملكي الورتزاغ بتاونات إلى عين المكان للقيام بالمتعين، و أُحالت جثتا القتيلين على مستشفى الغساني بفاس قصد إخضاعهما للتشريح الطبي.
8 تعليقات
السرعة المفرطة وعدم احترام القانون ظاهرة منتشرة على الطريق السيار بعض اصحاب السيارات يتجاوزون من جهة اليمين على شريط التوقف الاستعجالي سلوك غير اخلاقي..
مدونة السير فشلت في خفض حوادث السير ولكنها زادت من مداخيل الدولة ..
الله يرحم الموتى ويشافي المصابين
ياحفيظ
خاص تكون مراقبة للسيارة قبل الانطلاق
السرعة المفرطة وعدم احترام قانون المرور ويجب تثبيت الرادارات وزيادة العقوبة والغرامة واصلاح الطرقات وتوسيعها وذالك للحد منها ..
التهور في السياقة والسرعة في المنعرجات وعدم التمييز بين الاشارات المسموح او غير المسموح بها..
السياقة في حالة سكر هي من اهم اسباب حوادث السير بالمغرب ..