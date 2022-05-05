غضب كبير يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي بعد مقتل شرطي بإنزكان

هبة بريس ـ الدار البيضاء

غصت مواقع التواصل الاجتماعي منذ ليلة أمس بتدوينات غاضبة بعد مقتل شرطي شاب بمدينة انزكان على يد مجرم كان في وضعية تخدير متقدمة.

الحادث الذي وقع بحي تراست بإنزكان يتعلق بجريمة قتل بشعة راح ضحيتها “م.ف” و هو ضابط شرطة قضائية يبلغ من العمر 26 سنة و يعمل في مراكش، كان في عطلة عيد رفقة عائلته بأكادير و ضواحيها.

و أوضحت مصادر أن الهالك تلقى طعنة قاتلة على مستوى العنق بواسطة سلاح أبيض و ذلك خلال محاولته التدخل لإنهاء شجار عنيف استعملت فيه الأسلحة البيضاء بين شخصين يقطنان بنفس الحي الذي كان يتواجد به.

و عبر عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم من التسيب الذي بدأت تعرفه عدد من المدن و الذي كان من ضحاياه شاب يشتغل في سلك الأمن في ريعان شبابه، مطالبين بإنزال أقصى العقوبات على أمثال هؤلاء المجرمين الذين يتحدون القانون و يتسببون في حوادث و جرائم لا يمكن أبدا الصمت عنها.

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