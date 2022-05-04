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حطم كل الأرقام القياسية.. بيع قميص “يد الرب” لمارادونا بسعر خيالي

2022-05-04 / 17:13
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هبة بريس _ وكالات

بيع القميص الذي ارتداه أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا، عندما سجل هدفين شهيرين في مرمى إنكلترا في ربع نهائي مونديال 1986، والذي يعرف بـ”يد الرب” بنحو 9.3 مليون دولار محطمًا جميع الأرقام القياسية الخاصة ببيع مقتنيات رياضية، وفق ما أعلنت دار سوذبيز للمزادات، الأربعاء.

وكان الرقم القياسي السابق لبيع الملابس الرياضية هو قميص ارتداه أسطورة البيسبول الأميركية بايب روث، في أواخر عشرينيات القرن الماضي، حيث تم بيعه عام 2019 مقابل 5.6 مليون دولار. كما أن سعر بيع قميص مارادونا تخطى سعر مخطوطة البيان الأولمبي لعام 1892 التي بيعت بمبلغ 8.8 مليون دولار في ديسمبر 2019، محققًا رقمًا قياسيًا مطلقًا.

وجرت عملية البيع عبر الانترنت منذ 20 أبريل. وحتى اليوم الأربعاء، تم تسجيل عرض واحد فقط، بنحو 5 ملايين دولار. لكن عملية البيع شهدت نشاطًا في الدقائق الأخيرة، مع استجابة العديد من العروض حتى وصل إلى مبلغ 9,28 مليون دولار، بما في ذلك التكاليف.

ولم يتم الكشف عن هوية المشتري، أو المشترين، على الفور من قبل دار سوذبيز.

وفي عام 1986، تبادل مارادونا قميصه في نهاية المباراة مع لاعب وسط إنكلترا ستيف هودج الذي امتلكه لأكثر من 35 عامًا وأعاره إلى متحف مانشستر.

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