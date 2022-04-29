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إطلاق عملية التماس الإحسان العمومي دعما للقيمين الدينيين بالمغرب

2022-04-29 / 20:03
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هبة بريس _ الرباط

أعلنت مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين عن انطلاق عملية التماس الإحسان العمومي دعما للقيمين الدينيين وذويهم، وذلك عبر منصة www.anfiq.ma

وأوضحت المؤسسة، في بلاغ لها اليوم الجمعة، أن الغاية من هذه العملية تكمن في دعم البرامج والخدمات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني لفائدة القيمين الدينيين وذويهم عبر جميع ربوع المملكة، إيمانا منها بالدور المحوري لخدام بيوت الله تعالى في إصلاح وبناء المجتمع.

وأشار البلاغ إلى أن إنطلاق هذه العملية تأتي بالتزامن مع ذكرى الإعلان عن إحداث مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين في ليلة القدر المباركة من عام 1429 ه، وطبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 200 .09. 1 التي تجيز لها التماس الإحسان العمومي .

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‫3 تعليقات

  3. القيمون على المساجد يجب أن يتمتعوا بحقهم في أجرة تحفظ كرامتهم .
    و ليسوا بحاجة للصدقات . فهذه إهانة واضحة فاضحة للدين و لأهل الدين .

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