إدخال الرئيس الفنلندي المستشفى بسبب كورونا

هبة بريس _ وكالات

أعلنت الرئاسة الفنلندية، الثلاثاء، أن الرئيس، سولي نينيستو، أُدخل المستشفى حيث وضع تحت المراقبة بسبب إصابته “بعوارض كوفيد-19 لفترة طويلة”.

وقال المكتب إن “الرئيس نينيستو يشعر بأنه في حالة جيدة نسبيا ويواصل العمل عن بعد”.

وتأكدت إصابة الرئيس البالغ من العمر 73 عاما بكوفيد في 19 أبريل، ما دفعه لأرجاء زيارة كان مقررا أن يقوم بها إلى النروج.

وجاءت إصابته بكوفيد-19 في وقت يبحث فيه السياسيون الفنلنديون في التقدم بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي والذي سيكون، إن حصل، تحولا تاريخيا في سياسة البلاد، إذ لطالما عارض الفنلنديون فكرة الانضمام إلى الحلف العسكري الغربي.

لكن استطلاعات الرأي أظهرت تأييدا متزايدا لفكرة الانضمام عقب بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير.

ومن المقرر أن يزور نينيستو السويد المجاورة، التي تبحث أيضا في احتمال انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي، في 18 مايو. ومن المتوقع أن تتفق الدولتان على تنسيق خطواتهما بهذا الشأن

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