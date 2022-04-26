الرئيس الفلندي

إدخال الرئيس الفنلندي المستشفى بسبب كورونا

2022-04-26 / 21:13
0
هبة بريس _ وكالات

أعلنت الرئاسة الفنلندية، الثلاثاء، أن الرئيس، سولي نينيستو، أُدخل المستشفى حيث وضع تحت المراقبة بسبب إصابته “بعوارض كوفيد-19 لفترة طويلة”.

وقال المكتب إن “الرئيس نينيستو يشعر بأنه في حالة جيدة نسبيا ويواصل العمل عن بعد”.

وتأكدت إصابة الرئيس البالغ من العمر 73 عاما بكوفيد في 19 أبريل، ما دفعه لأرجاء زيارة كان مقررا أن يقوم بها إلى النروج.

وجاءت إصابته بكوفيد-19 في وقت يبحث فيه السياسيون الفنلنديون في التقدم بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي والذي سيكون، إن حصل، تحولا تاريخيا في سياسة البلاد، إذ لطالما عارض الفنلنديون فكرة الانضمام إلى الحلف العسكري الغربي.

لكن استطلاعات الرأي أظهرت تأييدا متزايدا لفكرة الانضمام عقب بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير.

ومن المقرر أن يزور نينيستو السويد المجاورة، التي تبحث أيضا في احتمال انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي، في 18 مايو. ومن المتوقع أن تتفق الدولتان على تنسيق خطواتهما بهذا الشأن

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بعد 76 عاما.. تعديل تاريخي يطال “فيتو” مجلس الأمن

بعد 76 عاما.. تعديل تاريخي يطال “فيتو” مجلس الأمن

2022-04-26 / 18:13
Photo of الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط إحدى طائراته المسيرة

الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط إحدى طائراته المسيرة

2022-04-26 / 18:02
Photo of إسبانيا: مقتل مهاجر وفقدان 26 بانقلاب زورق قبالة جزر الكناري

إسبانيا: مقتل مهاجر وفقدان 26 بانقلاب زورق قبالة جزر…

2022-04-26 / 16:13
Photo of الاتحاد الأوروبي: سنواصل مراقبة تطورات كل المنصات ومنها تويتر

الاتحاد الأوروبي: سنواصل مراقبة تطورات كل المنصات ومنها تويتر

2022-04-26 / 15:32
Photo of تركيا تلغي ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة

تركيا تلغي ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة

2022-04-26 / 14:30
Photo of بعد تصريحات الخارجية الإسبانية.. الجزائر تهدد: “عليكم تحمل العواقب”

بعد تصريحات الخارجية الإسبانية.. الجزائر تهدد: “عليكم تحمل العواقب”

2022-04-26 / 10:50
Photo of لافروف: مخاطر اندلاع حرب نووية الآن كبيرة جدا

لافروف: مخاطر اندلاع حرب نووية الآن كبيرة جدا

2022-04-26 / 09:26

إصابة 3 فلسطينيين إحداها خطيرة بعد اقتحام قوة إسرائيلية…

2022-04-26 / 08:30
Photo of البيت الأبيض يعلق على شراء إيلون ماسك “تويتر

البيت الأبيض يعلق على شراء إيلون ماسك “تويتر

2022-04-26 / 00:16
Photo of السعودية تشترط إزالة “إشارة لمجتمع المثليين” للسماح بعرض فيلم لديزني

السعودية تشترط إزالة “إشارة لمجتمع المثليين” للسماح بعرض فيلم…

2022-04-25 / 23:55

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق