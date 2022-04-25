حول القدس ..بيان أردني بشأن اتصال بايدن وعبدالله الثاني

هبة بريس _ متابعة

أكد العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، والرئيس الأميركي، جو بايدن، بمواصلة العمل من أجل تحقيق السلام في المنطقة والعالم، في اتصال هاتفي، الاثنين، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا”.

واستعرض الزعيمان “العلاقات المتينة والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وسبل توسيعها في المجالات كافة”، وأعرب ملك الأردن “عن تقديره للدعم المتواصل الذي تقدمه الولايات المتحدة للأردن في مختلف القطاعات”.

وفيما يخص التوترات التي شهدتها إسرائيل والأراضي الفلسطينية مؤخرا، شدد العاهل الأردني والرئيس الأميركي “على أهمية استمرار التنسيق والعمل على الصعد كافة لمنع تكرار الاعتداءات على مدينة القدس ومقدساتها وأهلها، والتي من شأنها تقويض فرص تحقيق السلام والدفع بالمزيد من التأزيم”.

كما “جدد جلالة الملك التأكيد على ضرورة تكثيف المساعي لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني على أساس حل الدولتين، بما يفضي إلى قيام دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”، وفقا للوكالة.

وأكد الملك “ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم بالحرم القدسي الشريف /المسجد الأقصى المبارك، مشيرا إلى أن الأردن يواصل بذل كل الجهود لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات”.

وتعترف إسرائيل، التي وقّعت معاهدة سلام مع الأردن عام 1994، بإشراف المملكة ووصايتها على المقدّسات الإسلامية في القدس التي كانت كسائر مدن الضفة الغربية تخضع للسيادة الأردنية قبل ان تحتلها إسرائيل عام 1967.

في هذه الأجواء المتوترة وخلال شهر رمضان، تجري مواجهات منذ منتصف أبريل بين متظاهرين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية في الحرم القدسي في القدس الشرقية المحتلة، مما ينذر بتصعيد جديد بين الطرفين بعد عام من تجدد الحرب في غزة.

وأسفرت هذه المواجهات عن جرح أكثر من 250 فلسطينيا. وأغلقت السلطات الإسرائيلية التي تشرف على الدخول إلى الحرم القدسي المعابر التي تسمح لفلسطينيي الضفة الغربية بالتوجه إلى القدس.

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