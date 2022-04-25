فيدرالية اليسار تدعو الداخلية لتأجيل تمليك الأراضي السلالية للبث في النزاعات

2022-04-25 / 11:40
1
هبة بريس - الدار البيضاء

ما يزال موضوع الأراضي السلالية يثير الكثير من الجدل خاصة في ظل النزاعات الكثيرة التي سجلت بعدد من مناطق المملكة، و هو الأمر الذي دفع فيدرالية اليسار لتوجيه مراسلة لوزارة الداخلية.

و أوضحت فيدرالية اليسار في السؤال الموجه لوزير الداخلية أنه يستوجب تأجيل تمليك الأراضي السلالية لحين البث في النزاعات قصد إنصاف النساء السلاليات اللواتي يتعرضن لممارسات غير قانونية.

و طالبت الفيدرالية من خلال سؤال كتابي وجهته النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء التامني لوزير الداخلية بتحيين وحصر اللوائح علما أن عملية البث في النزاعات تسند لنواب الجماعات السلالية أي وكلاء الشياع الذين يفتقد أغلبهم للكفاءة المعرفية و القانونية المطلوبة.

و شددت النائبة البرلمانية اليسارية عن ضرورة اتخاذ وزارة الداخلية لإجراءات عملية لانتقاء أناس أكفاء يدبرون عملية تمليك الأراضي السلالية ضمانا لحقوق عدد من المتضررين و في مقدمتهم النساء السلاليات.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of برلماني: “أكثر من 10 آلاف طبيب و ممرض كيتعلمو الألمانية باش يخويو المغرب”

برلماني: “أكثر من 10 آلاف طبيب و ممرض كيتعلمو…

2022-04-25 / 13:28
Photo of بعد اعتقال رشيد الفايق.. منتصر شفيق رئيسا مؤقتا لجماعة أولاد الطيب بفاس

بعد اعتقال رشيد الفايق.. منتصر شفيق رئيسا مؤقتا لجماعة…

2022-04-25 / 10:03
Photo of “عمون” الأردني يسلط الضوء على دور الملك في الدفاع عن الوضع التاريخي للقدس

“عمون” الأردني يسلط الضوء على دور الملك في الدفاع…

2022-04-24 / 22:17
Photo of “إل سيتي “: المغرب حقق انتصارات كبرى ستعجل بالطي النهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء

“إل سيتي “: المغرب حقق انتصارات كبرى ستعجل بالطي…

2022-04-24 / 19:56
Photo of الراضي يحتفظ برئاسة لجنة التحكيم والأخلاقيات بحزب الوردة

الراضي يحتفظ برئاسة لجنة التحكيم والأخلاقيات بحزب الوردة

2022-04-24 / 16:00
Photo of انتخاب الحبيب المالكي بالاغلبية رئيسا لبرلمان الوردة لولاية ثالثة

انتخاب الحبيب المالكي بالاغلبية رئيسا لبرلمان الوردة لولاية ثالثة

2022-04-24 / 15:24
Photo of الأمم المتحدة : الجزائر كابوس القضية الفلسطينية داخل مجلس الأمن

الأمم المتحدة : الجزائر كابوس القضية الفلسطينية داخل مجلس…

2022-04-24 / 14:48
Photo of رئيس البرلمان العربي يشيد بدور محمد السادس في الدفاع عن القضية الفلسطينية

رئيس البرلمان العربي يشيد بدور محمد السادس في الدفاع…

2022-04-24 / 12:55
Photo of هل “طلب ” زعيم حزب “الزيتونة” إكراميات” لأداء مناسك الحج؟ ( وثيقة )

هل “طلب ” زعيم حزب “الزيتونة” إكراميات” لأداء مناسك…

2022-04-23 / 18:15
Photo of حكومة سبتة المحتلة : لاموعد لاعادة فتح الحدود البرية مع المغرب

حكومة سبتة المحتلة : لاموعد لاعادة فتح الحدود البرية…

2022-04-23 / 17:12

تعليق واحد

  1. الله السميح تكبروا و تاخدوا حقكوم .هناك مراهقة في مجال المرأة،انسياق خبيث تعرفه بعض المتسلطات و يغلب طابع االحسد و التقاليد على المجال.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق