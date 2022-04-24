بوركينافاسو.. 15 قتيلا في هجومين إرهابيين

هبة بريس - وكالات

قتل 15 شخصا، بينهم تسعة جنود، وأُصيب نحو ثلاثين بجروح اليوم الأحد في هجومين إرهابيين متزامنين استهدفا وحدتين عسكريتين في شمال بوركينا فاسو، وفق ما أفاد به بيان لهيئة الاركان العامة للجيش.

وذكر البيان أن “وحدتيْ غاسكيندي وبوبي مينغاو العسكريتين استُهدفتا بهجومين إرهابيين اليوم الأحد، مشيرا إلى أن الهجوم على غاسكيندي خلف تسعة قتلى هم خمسة جنود وأربعة مدنيين. فيما تسبب الهجوم على بوبي مينغاو في مقتل ستة أشخاص من بينهم أربعة جنود ومتطوعين”.

وشدّد الجيش البوركينابي على أن “الوضع في البلدتيْن تحت السيطرة حاليا”.

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