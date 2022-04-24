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فتح تحقيق في إسبانيا حول مزاعم بالتجسس على قيادات عبر برنامج “بيغاسوس

2022-04-24 / 14:37
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هبة بريس _ متابعة

قرر أمين المظالم في إسبانيا فتح تحقيق في مزاعم تجسس الحكومة على قيادات مؤيدة لاستقلال كاتالونيا باستخدام برنامج “بيغاسوس” للتجسس على الهواتف والحسابات الإلكترونية.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الإسبانية (إفي)، اليوم الأحد، “سيفتح أمين المظالم تحقيقًا في قضية التجسس المزعوم على أكثر من 60 مؤيدًا للاستقلال، وكثير منهم كاتالونيون، من خلال برنامج بيغاسوس”.

ومكتب أمين المظالم بإسبانيا، هو المفوض السامي للمحاكم العامة المكلف بالدفاع عن حقوق وحريات المواطنين.

وأوضح المصدر أن مكتب محقق الشكاوى “يحلل المعلومات المتعلقة باحتمال وقوع استخدام غير ملائم لأدوات برمجيات بيغاسوس، والتي قد تكون قد عرّضت ممارسة الحقوق الأساسية للخطر، ولا سيما تلك المتعلقة بالحق في الخصوصية

وأوضحت صحيفة “إل بايس” المحلية أن المخابرات الإسبانية حصلت على برنامج التجسس الإسرائيلي الصنع في منتصف العقد الماضي

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