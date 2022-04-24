الأوكرانيون يحتفلون بعيد الفصح

احتفالات وسط الحرب.. الأوكرانيون يتمسكون بفرحة عيد الفصح

2022-04-24 / 11:14
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هبة بريس _ وكالات

يتمسك الأوكرانيون بتقاليد عيد الفصح – أهم احتفال ديني مسيحي – وسط حرب جلبت الدمار والحزن في معظم أنحاء البلاد.

وعلى الرغم من أن روسيا، ذات الغالبية الأرثوذكسية الشرقية، رفضت دعوات هذا الأسبوع من قبل أوكرانيا والأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في عيد الفصح، إلا أن الأوكرانيين احتفلوا بهذه المناسبة، طبقا لصحيفة “نيويورك تايمز”.

في كنيسة التجلي الكاثوليكية وسط مدينة لفيف، وقف صف من رواد الكنيسة بجوار سلال مليئة بالنقانق ولحم الخنزير المدخن وخبز عيد الفصح والزبدة والجبن ليباركهم الرب.

ويحتفل الجميع في أنحاء أوكرانيا بهذه الطقوس، في الكنائس الأرثوذكسية الشرقية والكاثوليكية الشرقية

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