بمناسبة رمضان…البشير عبدو يطرح ” الزواكة”

2022-04-21 / 16:03
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نجلاء مزيان - هبة بريس

طرح الفنان المغربي البشير عبدو جديده الفني تحت عنوان “الزواكة” عبر قناة الشركة المنتجة بموقع رفع الفيديوهات يوتيوب.

و تعامل الفنان المغربي في أغنية “الزواكة” مع الشاعر والملحن خالد أيوبي، فيما عاد التوزيع للإخوان ياسين وأسامة باهي.

و عن تأخر إصدار العمل، كشف الفنان المغربي عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستقرام، أنه راجع لأسباب تقنية.

و روج عبدو لعمله عبر ذات المنصة قائلا :”أحباءنا الكرام أهديكم هذا العمل الغنائي الجديد الذي كان من المفروض أن يطرح في أول هذا الشهر الكريم، لبعض الظروف التقنية لم نتمكن من اصداره في الأيام الأولى”.

و أضاف :”الزواكة” عمل شاركني في إنجازه اخواني الفنانين الشاعر مراد الحربي والملحن الشاب خالد أيوبي وفي التوزيع الإخوان ياسين وأسامة باهي”.

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