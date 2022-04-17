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بسبب خطط حرق نسخ من القرآن..أعمال عنف مستمرة بالسويد لليوم الرابع

2022-04-17 / 21:17
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هبة بريس - وكالات

اندلعت اشتباكات لليوم الرابع في عدة مدن سويدية، أثارها ما يبدو أنه حرق نسخ من القرآن من قبل جماعة يمينية متطرفة مناهضة للهجرة.

وقالت وسائل إعلام محلية إن ثلاثة أشخاص أصيبوا في مدينة نورشوبينغ بشرق البلاد يوم الأحد عندما أطلقت الشرطة أعيرة نارية تحذيرية على مثيري الشغب.

واشتعلت النيران في عدة سيارات واعتقل ما لا يقل عن 17 شخصا.

وأضرمت النيران يوم السبت في سيارات من بينها حافلة في مدينة مالمو الجنوبية خلال مسيرة لليمين المتطرف.

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