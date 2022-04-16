واشنطن: القتال في أوكرانيا قد يستمر حتى نهاية العام

2022-04-16 / 10:36
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هبة بريس - وكالات

يبدو أن العملية العسكرية الروسية التي ستدخل قريباً شهرها الثالث، ستطول لأشهر عدة. فبعض التقديرات الأميركية ترجح أن تستمر حتى آخر العام الحالي.

هذا ما كشفه مسؤولان أوروبيان، إذ أوضحا أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين أخبر الحلفاء الأوروبيين أن “بلاده تعتقد أن الحرب الروسية في أوكرانيا قد تستمر حتى نهاية عام 2022 “.

في الوقت عينه أكد العديد من المسؤولين المطلعين لشبكة CNN أنه من الصعب التكهن بالضبط بالمدة التي يمكن أن تستمر فيها العملية الروسية على الأراضي الأوكرانية، إلا أنهم أوضحوا أنه لا توجد في المدى المنظور أي مؤشرات تشي بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حقق أهدافه على الأرض، ومن غير المرجح بالتالي أن ينفذها عبر المفاوضات، ما لم يواجه هزيمة عسكرية.

وكان مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، أعلم بوضوح يوم الخميس الماضي أن النزاع الأوكراني الروسي والعمليات القتالية قد تمتد لأشهر وأكثر.

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