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أكادير : توقيف مواطن أجنبي بمطار المسيرة مبحوث عنه دوليا

2022-04-14 / 23:46
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

أوقفت شرطة مطار أكادير اليوم الخميس 14 ابريل الجاري، مواطنا أجنبيا من جنسية ” بولونية” صدرت في حقه مذكرة بحث دولية.

وكان المواطن البولوني، قد جاء الى مدينة أكادير، من أجل رحلة سياحية، لكن بعد تنقيطه في سجل الشرطة الدولية ، اتضح انه في خانة “المؤشر الاحمر” مبحوث عنه من طرف قضاء بلاده لجرائم ارتكبها هناك ولاذا بالفرار .

وقد تم وضع الموقوف رهن التذابير المعمول في هذا الشأن، في انتظار إحالته على ممثل الشرطة الدولية بالرباط قبل ترحيله الى بلاده لمحاكمته هناك.

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