أكادير : توقيف مواطن أجنبي بمطار المسيرة مبحوث عنه دوليا
ع اللطيف بركة : هبة بريس
أوقفت شرطة مطار أكادير اليوم الخميس 14 ابريل الجاري، مواطنا أجنبيا من جنسية ” بولونية” صدرت في حقه مذكرة بحث دولية.
وكان المواطن البولوني، قد جاء الى مدينة أكادير، من أجل رحلة سياحية، لكن بعد تنقيطه في سجل الشرطة الدولية ، اتضح انه في خانة “المؤشر الاحمر” مبحوث عنه من طرف قضاء بلاده لجرائم ارتكبها هناك ولاذا بالفرار .
وقد تم وضع الموقوف رهن التذابير المعمول في هذا الشأن، في انتظار إحالته على ممثل الشرطة الدولية بالرباط قبل ترحيله الى بلاده لمحاكمته هناك.
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