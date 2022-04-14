الصورة من الارشيف

لوبان: زيلينسكي يطلب من الغرب أكثر مما يمكن أن نقدمه

2022-04-14 / 12:26
0
هبة بريس - وكالات

ترى المرشحة للرئاسة الفرنسية، مارين لوبين أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينكسي يطلب من الدول الغربية أكثر مما تستطيع تقديمه له.

وقالت لوبين في بث قناة “France 2″، اليوم الخميس: “يريد زيلينسكي المزيد والمزيد من الدعم. أحيانا يطلب أكثر مما نستطيع أن نعطيه”.

وفي معرض ردها على أسئلة مقدم البرنامج عبرت لوبين عن معارضتها لاستخدام مصطلح “إبادة جماعية” فيما يخص التطورات الأخيرة في أوكرانيا. وأوضحت: “هناك تعريف قانوني واضح للغاية لمصطلح “الإبادة الجماعية” وهو لا يتفق مع الوضع الحقيقي”.

وأشارت لوبين في الوقت ذاته إلى أنها لا تثق باحتمال عزل روسيا عن الساحة الدولية، مضيفة: “إنها دولة عالمية كبرى”. كما دعت إلى استئناف الاتصالات بين حلف الناتو وروسيا بعد انتهاء الأزمة الأوكرانية.

وقالت: “أعتقد أن الغرب سيكون لديه ما يخسره إذا اختارت روسيا على المدى الطويل التعاون مع الصين”. وشددت على أنها في حال فوزها بالانتخابات الرئاسية في فرنسا ستعتمد في سياستها الخارجية على “الاستقلال والمسافة والثبات”.

وستعقد الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في فرنسا في 24 أبريل الجاري. وتتنافس مارين لوبين فيها مع الرئيس الفرنسي الحالي، إيمانوئيل ماكرون.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of فرنسا.. رجل يعتدي على امرأة ويمزق حجابها

فرنسا.. رجل يعتدي على امرأة ويمزق حجابها

2022-04-14 / 10:12
Photo of تقرير: عدد الأمريكيين الذين توفوا سنة 2021 الأكبر في تاريخ الأمة

تقرير: عدد الأمريكيين الذين توفوا سنة 2021 الأكبر في…

2022-04-14 / 09:42
Photo of الجيش اشترى 50 ألف قرص فياغرا.. الرئيس البرازيلي يعلق

الجيش اشترى 50 ألف قرص فياغرا.. الرئيس البرازيلي يعلق

2022-04-13 / 23:31
Photo of زيلينسكي: رفض ماكرون التحدث عن إبادة في أوكرانيا مؤلم

زيلينسكي: رفض ماكرون التحدث عن إبادة في أوكرانيا مؤلم

2022-04-13 / 23:08
Photo of قتيلان فلسطينيان برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

قتيلان فلسطينيان برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

2022-04-13 / 21:24
Photo of أمنستي تدعو السعودية إلى “وقف فوري” لترحيل 4 من أقلية الإيغور المسلمة

أمنستي تدعو السعودية إلى “وقف فوري” لترحيل 4 من…

2022-04-13 / 20:09
Photo of اعتقال المشتبه به بتنفيذ إطلاق النار في محطة أنفاق نيويورك

اعتقال المشتبه به بتنفيذ إطلاق النار في محطة أنفاق…

2022-04-13 / 18:33
Photo of المؤسسات اليهودية في فرنسا تدعو إلى التصويت لماكرون

المؤسسات اليهودية في فرنسا تدعو إلى التصويت لماكرون

2022-04-13 / 15:57
Photo of المشتبه به بتنفيذ حادث نيويورك: أريد أن أرى الناس يموتون أمامي

المشتبه به بتنفيذ حادث نيويورك: أريد أن أرى الناس…

2022-04-13 / 14:30
Photo of سويسرا تفرج عن أموال نظام مبارك المجمدة في بنوكها

سويسرا تفرج عن أموال نظام مبارك المجمدة في بنوكها

2022-04-13 / 13:25

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق