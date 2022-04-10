الأمن يداهم مقهى “الشيشا” في ملكية مستشار جماعي بأحفير

هبة بريس : وجدة

داهمت مصالح الأمن الوطني بأحفير التابعة ترابيا لإقليم بركان، مقهى معدة لتقديم “الشيشا” في ملكية مستشار جماعي ، وهو ما أسفر عن توقيف قاصرات وزبناء، فضلا عن حجز عدد من “النرجيلات” والمادة التبغية “معسل”.

وذكرت مصادر مطلعة، أن المقهى التي تمت مداهمتها تقع بالقرب من مركز السوسيو رياضي، حيث كانت محل العديد من الشكايات من طرف المواطنين وهيئات حقوقية ،في حين لم تكشف إن كانت تشتغل في وضعية قانونية من عدمها.

وهذا، أخضعت مصالح الأمن جميع الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة العامة.

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