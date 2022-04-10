الأمن يداهم مقهى “الشيشا” في ملكية مستشار جماعي بأحفير
هبة بريس : وجدة
داهمت مصالح الأمن الوطني بأحفير التابعة ترابيا لإقليم بركان، مقهى معدة لتقديم “الشيشا” في ملكية مستشار جماعي ، وهو ما أسفر عن توقيف قاصرات وزبناء، فضلا عن حجز عدد من “النرجيلات” والمادة التبغية “معسل”.
وذكرت مصادر مطلعة، أن المقهى التي تمت مداهمتها تقع بالقرب من مركز السوسيو رياضي، حيث كانت محل العديد من الشكايات من طرف المواطنين وهيئات حقوقية ،في حين لم تكشف إن كانت تشتغل في وضعية قانونية من عدمها.
وهذا، أخضعت مصالح الأمن جميع الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة العامة.
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3 تعليقات
غريب امر هذه الدولة من المفروض نزع رخصة صاحب المقهى لأن هناك حانات الخمر مفتوحة تقوم ببيع الخمر بالعلن و لما يشتري احد قنينة و احدة يذهبون به الى السجن ما هده اللعبة..
مقاهي الشيشة موجودة في جميع مدن المملكة و السلطات المحلية منحتهم الرخصة بقوة القانون فلماذا يتم إيقاف الشباب العاطل بتهمة الشيشا
والخمر يباع علنا بالأسواق الكبرى و الحانات مفتوحة ليلا و نهارا فلماذا يتم توقيف المواطن بتهمة السكر الحشيش يباع بالأحياء الشعبية علنا ويهرب عن طريق الحدود فلماذا يتم توقيف الشباب التائه بتهمة التعاطي للمخدرات..
على الحكومة اتخاد قرار جرئ وعدم إعطاء الرخص لان الدولة لها وجهان لمحاربة المخدرات لأنها هي تعطي الرخص وتمنع تارة أخرى الشباب المتعاطي لمخدر الشيشة ما شاءالله على بلادنا الاسلامية..