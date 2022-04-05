أمطار وسيول جارفة تقطع الطريق بين تطوان وشفشاون

هبة بريس - مكتب طنجة

تسببت الأمطار الغزيرة التي تهاطلت على عدد من المناطق بشمال المملكة ، في قطع الطريق الوطنية رقم 2 الرابطة بين تطوان وشفشاون.

وتسببت الامطار الغزيرية التي تهاجلت على المناطق الشمالية منذ الصاعات الاولى من صباح الاثنين في حدوث سيول مائية تجاوزت القناطر المخصصة لعبور وسائل النقل، مما أدى إلى شل حركة المرور بين اقليمي تجوان وشفشاون .

وشهدت مدن تطوان ومارتيل وعدد من المناطق الشمالية، فيضانات جراء التساقطات الغزيرة .

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية نزول أمطار قوية أحيانا رعدية، وتساقطات ثلجية، وهبات رياح قوية، ستهم عددا من عمالات وأقاليم المملكة ابتداء من اليوم الاثنين وإلى غاية يوم غد الثلاثاء.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة أحمر، أن أمطارا قوية أحيانا رعدية (من 70 إلى 110 ملم) ستهم، اليوم الاثنين، ابتداء من الساعة الواحدة زوالا وإلى غاية الساعة الثالثة من بعد زوال يوم غد الثلاثاء، عمالات وأقاليم شفشاون، والفحص-أنجرة، وتطوان، والمضيق-الفنيدق، والدريوش، والناظور.

وأشارت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، إلى أن أمطارا قوية أحيانا رعدية (من 30 إلى 60 ملم) ستهم اليوم الاثنين من الساعة الواحدة زوالا إلى الساعة الثالثة من بعد زوال يوم غد الثلاثاء عمالات وأقاليم الحسيمة وبركان وكرسيف، مضيفة أن أمطارا قوية أحيانا رعدية (20 إلى 40 ملم) ستهم أيضا عمالات وأقاليم تاونات وميدلت وأزيلال وبني ملال وتارودانت والحوز من اليوم الاثنين ابتداء من الساعة الواحدة زوالا إلى الساعة الحادية عشرة ليلا.

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