فيفي عبده :” شكيرا تعلمت الرقص من أسطواناتي”

هبة بريس: القسم الفني

صرحت الفنانة فيفي عبده مجموعة من التصريحات الجريئة والمثيرة، خلال استضافتها ببرنامج “كلام الناس” الذي يبث على قناة “أم بي سي مصر”.

و كشفت فيفي أنها أصيبت بفيروس كورونا أربع مرات، بالرغم من حصولها على جرعات اللقاح المضاد للفيروس كاملةً، وخلال هذه الفترة شعرت باقترابها من الموت، لذا كانت تتقرب من العامل المسؤول عن قبرها كثيراً حتى يهتم بها وينظفه باستمرار.

وفي سياق آخر، قالت الراقصة المصرية البالغة 68 عاما، إن النجمة العالمية شاكيرا تعلمت الرقص من خلالها، حيث أحضروا لها أسطوانات لوصلات رقص خاصة بها وتعلمتها وباتت تقلدها في حفلاتها.

و عن خلافها مع مواطنتها الممثلة شيرين رضا، بسبب تتر مسلسلهما الجديد ”شغل عالي“، نفت فيفي الخبر واصفة الشخص الذي روّج إشاعة الخلاف بينهما بأنه ”شخص غير سوي“.

وقالت: ”مفيش أي خناقة على موضوع التتر ومتكلمناش على هذه المواضيع“، مضيفة: ”شيرين رضا متصالحة مع نفسها وهي حبيبتي من زمان وأول مرة نشتغل مع بعض“.

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