بعد سريان الهدنة.. أول شاحنة وقود تصل الحديدة

2022-04-03 / 5:19 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

وصلت ناقلة وقود إلى ميناء الحديدة اليمني المحاصر، الأحد، مع دخول وقف إطلاق النار، المتفق عليه لمدة شهرين بالدولة التي تمزقها الحرب، أول يوم كامل له.

وتسمح الهدنة، التي دخلت حيز التنفيذ مساء السبت، بوصول شحنات الوقود إلى الحديدة واستئناف رحلات الركاب من مطار العاصمة صنعاء.

ويسيطر المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران على الحديدة وصنعاء.

ويأتي الاتفاق بعد تصعيد كبير في الأعمال العدائية في الأسابيع الأخيرة، حيث أعلن الحوثيون هجمات عديدة عبر حدود البلاد، استهدفت الإمارات والسعودية.

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