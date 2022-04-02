رئيس جيبوتي يهنئ الملك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

هبة بريس - الرباط

توصل الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من السيد إسماعيل عمر جيله، رئيس جمهورية جيبوتي، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال الرئيس الجيبوتي، في هذه البرقية، “يطيب لي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أن أزف لجلالتكم، باسم شعب وحكومة جمهورية جيبوتي وباسمي شخصيا، أطيب التمنيات، راجيا من العلي القدير أن يجعله شهر خير وبركة، وأن يعيده على جلالتكم وأنتم تتمتعون بموفور الصحة والسعادة، وعلى الشعب المغربي الشقيق بالعز والرخاء”.

وأضاف الرئيس إسماعيل عمر جيله “كما أسأل الله أن يعيد هذه المناسبة على أمتنا العربية والإسلامية وقد استعادت موقعها اللائق بها بين الأمم، وحققت أمانيها الكبار في الوحدة والتقدم والازدهار. وأتمنى للعلاقات الثنائية بين بلدينا أن تحقق مزيدا من التطور والنماء بما يعود بالنفع على شعبينا الشقيقين في جمهورية جيبوتي والمملكة المغربية”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0