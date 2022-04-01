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حاليلوزيتش : القرعة الخاصة بالمنتخب المغربي”صعبة للغاية”

2022-04-01 / 7:01 مساءً
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هبة بريس _ رياضة

أكد الناخب الوطني وحيد حاليلوزيتش صعوبة المجموعة التي سيتواجد فيها المنتخب الوطني المغربي خلال نهائيات كأس العالم المقررة بقطر بداية من شهر نونبر القادم.

وقال حاليلوزيتش في تصريح له بعد انتهاء حفل سحب القرعة :” إنها قرعة صعبة للغاية، ولا توجد هناك فرق صغيرة في المونديال. سأحاول تكرار نفس مع فعلناه مع الجزائر ضد ألمانيا في سنة 2014، وعلينا أن نؤمن بحظوظنا وأن نستعد بشكل جيد”.

ومعلوم أن القرعة وضعت المنتخب الوطني المغربي في مجموعة تضم إلى جانبه كلا من بلجيكا وكرواتيا وكندا.

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